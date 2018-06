Motociclismo, a Imola nel terzo round del Civ podi per Pirro, Zannoni e Ferrari

Sport

23 Giugno 2018

A Imola terzo round del CIV. In SBK però è stata la giornata di Lorenzo Zanetti. Dietro di lui un tenace Michele Pirro. Il tester Ducati, in grande difficoltà dal punto di vista fisico a causa della lesione del legamento della spalla destra, ha tenuto duro, andando a conquistare un gran risultato, e firmando addirittura il best lap nelle ultime tornate (1’49.107). A chiudere il podio, il compagno di squadra di Pirro, Matteo Ferrari, che ha messo in mostra una gran rimonta dopo un errore nelle fasi iniziali.

In classifica generale Pirro è sempre in testa con 120 p. seguito da Ferrari a 96 p. e Zanetti a 74 p.

MOTO 3 Successo per Stefano Nepa. Dopo la vittoria del Mugello, l’alfiere KTM ha regalato una gara fantastica a tutti i suoi tifosi, andando a vincere in solitaria con un passo insostenibile per i suoi avversari. Firmando anche il best lap (1’58.547) dopo essersi portato a casa la pole position. Dietro di lui battaglia serratissima per la seconda posizione tra Zannoni e Sintoni. Una bagarre terminata solo al fotofinish che ha premiato l’alfiere TM Racing Factory, 2°, davanti al pilota KTM Pro Racing Team, quest’ultimo tornato a podio, per la prima volta in questo 2018. Solo 5° posto per Nicholas Spinelli (Honda Gresini Racing Junior) preceduto da Nicola Carraro (Mahindra Minimoto Portomaggiore) con Raffaele Fusco (Gradara Corse TM) 6°.

In classifica generale ora è Zannoni al comando con 85 p. seguito da spinelli a 77 e Nepa a 70.

SUPERSPORT 600 Successo per Kevin Manfredi. Il poleman su Yamaha del Team Rosso e Nero è riuscito a prevalere sui tanti avversari di giornata e conquistare un’importante vittoria. Dietro di lui seconda posizione per un'altra Yamaha, quella del Team Rosso Corsa per Marco Bussolotti che torna nelle posizioni che gli competono. A chiudere il podio il pluricampione italiano del Gas Racing Team: Massimo Roccoli (Yamaha), in ballo fino all’ultimo per la vittoria, sfumata a causa di un piccolo errore nelle battute finali.