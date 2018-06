Droga, evade dagli arresti domiciliari nel giorno del processo, magrebino latitante

Cronaca

Rimini

| 19:30 - 23 Giugno 2018

Arrestato perché trovato in possesso di una decina di grammi di hashish, ottiene dal giudice i domiciliari in attesa del processo per direttissima. Un 29enne magrebino non si presenta al processo, è evaso dai domiciliari ed è ora latitante, ma in caso di cattura dovrà finire in carcere. Tutto nasce dall'arresto effettuato dalla Polizia nella giornata di venerdì: il giovane è stato fermato per un controllo in zona stazione ferroviaria a Rimini. Il Tribunale ha disposto i domiciliari, avendo il 29enne un'abitazione a disposizione e considerata la tenuità del fatto. Difeso d'ufficio dall'avvocato Mirco Renzi, il nordafricano è evaso dai domiciliari ed è ora ricercato. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto un ordine di carcerazione nei suoi confronti.