Incidente in autostrada nel riminese, ferito motociclista. Interviene elisoccorso

Cronaca

Misano Adriatico

| 19:25 - 23 Giugno 2018

Aggiornamenti: un incidente stradale si è verificato sabato pomeriggio sull'autostrada A-14, poco prima del casello di Riccione in direzione Rimini, nel territorio di Misano Adriatico. Un 58enne inglese ha perso il controllo della sua moto Yamaha, urtando il muretto centrale, per poi cadere rovinosamente al suolo nella terza corsia, mentre la moto proseguiva per altri 40 metri. Gravi le condizioni del centauro, tanto da richiedere l'immediato intervento dell'eliambulanza, atterrata a destra della carreggiata, nel cortile di una casa colonica. Il 58enne è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena. I rilievi dell' incidente affidati alla Polizia Stradale di Forlì, mentre personale autostrade ha gestito la coda di tre km, smaltita verso le 19 dopo la rimozione della moto.





Incidente in autostrada, sulla A14 a Misano Adriatico sabato nel tardo pomeriggio. Secondo quanto si apprende il conducente di una moto, è rimasto vittima di un incidente sulla cui dinamica sono in corso accertamenti. L’incidente è avvenuto in direzione Nord al chilometro 138. Dalle prime informazioni, sembra che l’incidente sia autonomo e che il motociclista abbia perso l’equilibrio. Code e traffico rallentato. Foto Ballante.