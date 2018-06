Nell’arena del Rimini Park Rock arrivano i Negrita. INTERVISTA al cantante ‘Pau’

Eventi

Rimini

| 18:44 - 23 Giugno 2018

Parte il conto alla rovescia per Rimini Park Rock, in programma nell’arena di Rimini Fiera, - ingresso Ovest – e sul quel palco salirà una delle band protagoniste del panorama rock italiano: dopo tre memorabili concerti nei palazzetti di Roma, Bologna e Milano, i Negrita proseguono il tour di Desert Yacht Club nei mesi estivi e saranno in concerto il 1 luglio proprio al Rimini Park Rock (inizio ore 21).

Desert Yacht Club, uscito lo scorso 9 marzo, è il decimo album in studio della band e contiene undici tracce inedite, scritte e composte dai Negrita e prodotte da Fabrizio Barbacci. Il titolo, Desert Yacht Club, non è un semplice nome, ma un vero e proprio omaggio ad un luogo d'ispirazione: l'omonima oasi creativa fondata da Alessandro Giuliano nel deserto di Joshua Tree in California.

Intervista a Pau (nome d'arte di Paolo Bruni leader dei Negrita) di Mary Cianciaruso