Ceffone al figlio minorenne sorpreso con spinello, denunciato il padre per abuso mezzi di correzione

Cattolica

| 18:11 - 23 Giugno 2018

Dà uno schiaffone al figlio sorpreso a fumare spinelli e finisce denunciato dai carabinieri per abuso di mezzi di correzione. E' successo a Cattolica, dove il ragazzino minorenne è stato sorpreso da una pattuglia dei carabinieri mentre in strada con gli amici fumava uno spinello. Portato in caserma per l'identificazione e l'eventuale segnalazione amministrativa, il giovane è stato raggiunto dal padre, avvisato dai militari. Una volta in caserma il genitore, un 40enne ristoratore del luogo, ha sgridato il figlio, colpendolo con un sonoro ceffone davanti ai carabinieri. Nulla di serio per il ragazzo che si è ritrovato con la guancia arrossata, ma il padre è finito denunciato e quindi indagato per il reato di abuso di mezzi di correzione.