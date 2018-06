Santarcangelo, guerra contro pescatori. Mozione dei 5 Stelle per frenate il bracconaggio in acque dolci

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:01 - 23 Giugno 2018

Nel consiglio del prossimo 27 Giugno, il gruppo consiliare M5s porterà una Mozione in cui si chiede all'amministrazione clementina di porre ulteriore attenzione alla salvaguardia della fauna ittica presente nei laghi e nei fiumi del territorio locale. "Ad oggi infatti - spiega una nota dei grillini di Santarcangelo - sono molte le segnalazioni di comportamenti scorretti o addirittura di presenza sui nostri laghi di pescatori di frodo. Questa mozione, scritta insieme ad Alberto Caligari, è il risultato di un confronto che si è svolto tra i nostri portavoce ed attivisti, ed il gruppo di volontari che tra le altre cose ha effettuato l’importante lavoro di bonifica sulle rive del Lago Santarini poco tempo fa.

La richiesta si articola sostanzialmente in quattro punti: Che in tutte le acque del nostro territorio sia introdotto l’obbligo di pesca no-kill estendendolo a tutte le specie presenti e in tutti i periodi dell’anno, applicando di fatto, delle misure ancor più stringenti rispetto alla norma regionale. Che in tutte le acque del nostro territorio sia vietata la pesca professionale; L’introduzione, nel nostro territorio, del divieto di trasporto e prelievo di pesce vivo dalle acque dolci. Promuovere la creazione di un gruppo di guardie zoofile specializzate nella protezione della fauna ittica.

Fauna e flora delle aree naturali sono una risorsa preziosa, e la loro cura e conservazione dovrebbe sempre essere una priorità per ogni amministrazione. Chiediamo quindi anche alla nostra, di farsi carico e di valutare con molta attenzione, quella che è una richiesta scaturita da un gruppo di cittadini, che tengono al loto territorio, come hanno dimostrato nella pratica prendendosi cura di una parte di esso.