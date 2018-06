Rimini Calcio, il quarto acquisto è il forte difensore Manuel Ferrani

Sport

Rimini

| 15:32 - 23 Giugno 2018

Il Rimini Calcio ingaggia il forte difensore Manuel Ferrani, classe '87, lo scorso anno alla Reggina. Dopo Nava, Buscè e Cecconi, un puntello di esperienza per mister Righetti. Ferrani è destinato a ricoprire il ruolo di difensore centrale, affiancato da Brighi a destra e Petti a sinistra. Il reparto difensivo sarà completato dagli under: Venturini, Di Nicola e probabilmente l'ex Atalanta Marchetti. Come portieri capitan Scotti e Nava.



PRENDE FORMA IL NUOVO RIMINI: detto della difesa, a centrocampo gli esterni titolari saranno Mora (ex Atalanta e Piacenza) e Guiebre, con Viti, Buscè e l'ex Santarcangelo Giovanni Rossi in alternativa. Al centro il reparto conta su Montanari e Variola; in arrivo Badjie. Mancano altri due elementi, uno di grande esperienza e valore. In attacco Buonaventura, Cecconi, Arlotti, Cicarevic e Tompte; mancano ancora due pedine, un under e un attaccante di categoria destinato a vestire la maglia da titolare.



LA NOTA DEL RIMINI: il Rimini F. C. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore, riminese e classe '87, Manuel Ferrani. L'esperto difensore ha alle spalle una lunga carriera in Serie C, categoria nella quale ha giocato con le casacche di Bellaria, Giacomense, Teramo, Alessandria, Pordenone, Fano e Reggina. Proprio i granata marchigiani e gli amaranto calabresi sono i club nei quali ha militato nella stagione appena conclusa collezionando rispettivamente 16 e 14 presenze. Per il calciatore anche tre campionati in Serie D con le maglie di Verucchio, società con la quale ha esordito nella stagione 2006-07, Teramo e Campobasso. Fino a questo momento Ferrani può vantare uno score complessivo di 296 gettoni di presenza e 13 reti realizzate.