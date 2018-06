Boxe a Santarcangelo, la Vasco de Paoli festeggia i suoi 40 anni con una riunione dilettantistica

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:37 - 23 Giugno 2018

Domenica sera alle 21, presso l'Arena Supercinema di Santarcangelo, inizierà la riunione dilettantistica organizzata dalla Asd Vasco De Paoli in occasione dei suoi 40 anni di storia e del ventennale dalla scomparsa di Vasco De Paoli, vero e proprio "deus ex machina" della boxe a Santarcangelo di Romagna. L'evento prevede 9 incontri dilettanti, sei dei quali con protagonisti pugili di casa. In primis Mohamad Alex (cat.64 kg), impegnato nel match clou della serata contro Poggiaspalla di Pesaro. Modou Samb, 5 vittorie negli ultimi 6 match, ad un passo per diventare elite, sfida Selloum della boxe Kid Saracca Parma. A seguire il debutto di Mattia Giani contro Zambelli della Boxe station Crevalcore; Zally Griseld contro Malecore della Boxe Ravenna; il peso massimo Gianluca Bonciucci contro Gianmarco Margara; infine la fighter della Vasco De Paoli, Valentina Lani, contro Anna Mirabelli della Boxe Ravenna. Tra gli ospiti attesi il sindaco di Santarcangelo di Romagna Alice Parma e i campioni del mondo Francesco Damiani e Maurizio Stecca.