Lunedì 25 giugno allo Sferisterio riapre la prima balera santarcangiolese con il concerto 'A tutto swing'

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:30 - 23 Giugno 2018

Lunedì 25 giugno alle ore 21 lo Sferisterio torna ad essere la prima balera santarcangiolese del dopoguerra con “Caballero Dancing”: lo spettacolo della Filodrammatica Lele Marini, inizialmente in programma per venerdì 22 giugno, è stato infatti rimandato a causa maltempo proprio a lunedì prossimo. A seguire, la balera aprirà ufficialmente le danze con il concerto “A tutto swing” di Santarcangelo Big Band.



Gli eventi di Estate viva Santarcangelo proseguono mercoledì 27 giugno con l’ultima visita guidata in costume a cura di Pro Loco e Mons Jovis dal titolo “Sigismondo. Lupo di Rimini”. Per passare una serata tra borgo e grotte, alla scoperta di miti e leggende della Santarcangelo malatestiana, è necessario prenotare telefonando al numero 0541/624.270 o recandosi all’ufficio IAT-Pro Loco (adulti: 15 euro, bambini dai 6 ai 14 anni: 5 euro).