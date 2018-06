Prende il via la camminata sulle orme di San Francesco: prima tappa da San Leo a Novafeltria

Turismo

Prende il via dalla Valmarecchia “Social Trek”, la nuova iniziativa digitale promossa da Apt Servizi per diffondere in rete il prodotto turistico dei cammini e lo slow lifestyle. Domenica 1 luglio in calendario il primo dei quattro appuntamenti estivi, una giornata a piedi da San Leo a Novafeltria, lungo la Via di San Francesco, con i cenni storici e naturalistici delle guide Aigae sui punti di maggiore interesse che si incontreranno durante il cammino e i consigli della community regionale degli Igers per fotografarli al meglio



Si parte alle 10.00 da San Leo in compagnia della guida Roberto Forlivesi, del regional manager Igers Giobbe Pellegrino e degli Amici del Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna. Inaugurato nel 2013, la via attraversa la valle del fiume Marecchia nei territori di dieci comuni e ripercorre alcuni luoghi visitati dal Santo nel suo viaggio in Valmarecchia del 1213 alla volta di Roma. Di questo lungo percorso originario saranno circa 8 i km di cammino che si percorreranno. Dopo circa un paio d’ore di cammino con cellulare o macchina fotografica alla mano per immortalare le bellezze storiche e naturalistiche, si farà sosta per il pranzo al sacco alla rupe del Maioletto, circa a metà percorso. Dopo la pausa conviviale di nuovo “gambe in spalla” e si riparte alla volta di Novafeltria, dove l’arrivo è previsto intorno alle 16.30. Per il ritorno alle rispettive auto al punto d’incontro mattutino sarà attivo un servizio navetta gratuito. La partecipazione all’intera giornata ed iniziativa non prevede alcun costo, per partecipare è solo necessario iscriversi con almeno 48 ore di anticipo sul sito www.camminiemiliaromagna.it utilizzando il pulsante di prenotazione. Ogni singolo appuntamento è aperto a un massimo di 25 persone.