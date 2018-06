FOTO: il circo degli chef Al Meni inaugura con il n.1 al mondo Bottura. E prepara lo sbarco a New York

Attualità

14:03 - 23 Giugno 2018

"È ancora importante sentire le farfalle nello stomaco. Sapere che c'è un altro traguardo, un sogno da raggiungere. Se no daresti tutto per scontato. Quando ho capito cosa capitava sembrava che il cuore mi scoppiasse e il pensiero è subito volato ai miei ragazzi alla Francescana". Ha esordito così Massimo Bottura, chef dell'Osteria Francescana di Modena e star della manifestazione "Al Meni", circo gastronomico inaugurato a Rimini, raccontando le emozioni vissute per la seconda incoronazione a miglior chef del mondo al World's 50 Best Restaurants. "Questa vittoria - ha aggiunto - è anche di tutti loro, dei nostri artigiani, pescatori e contadini che ci offrono le materie prime. "Ho il privilegio di conoscere Massimo da quando non era ancora Massimo Bottura - ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini - ho visto il sacrificio fatto da lui e dalla sua famiglia, la cura, la passione e l'entusiasmo che hanno fatto diventare il suo progetto un progetto di vita".



"Al meni" diventerà inoltre "Al meNy" e nella primavera 2019 raddoppia. Oltre a Rimini, la manifestazione dedicata alle eccellenze gastronomiche si svolgerà anche a New York. Lo hanno annunciato lo chef Massimo Bottura, che ha ottenuto ancora una volta il riconoscimento di miglior chef al mondo, e il sindaco di Rimini Andrea Gnassi. L'idea è partita proprio dal Comune di Rimini e sono già stati avviati i contatti nella "grande mela" per replicare il format, un circo gastronomico ispirato a Fellini, che di anno in anno riscuote sempre maggiore successo. Già pronto il logo, una pentola poggiata sui grattacieli, e la y che sostituisce la i, nella scritta "meni" (in dialetto romagnolo 'mani') in modo che la parte finale della scritta riprenda le iniziali di New York. "Il meglio dei prodotti della nostra terra, già apprezzati nel mondo - ha detto Bottura - saranno al centro di una prestigiosa vetrina nel cuore di New York".