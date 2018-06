Sabato nero sulle strade riminesi per le biciclette: due incidenti e altrettanti ciclisti in ospedale

Cronaca

Rimini

| 13:27 - 23 Giugno 2018

Due incidenti sulle strade riminesi hanno coinvolto altrettanti ciclisti in poco meno di mezz'ora, nella mattinata di sabato. Alle 10.40 un 36enne di Riccione è finito all'ospedale Ceccarini in codice di massima gravità dopo essersi scontrato con un'auto a Misano. Stessa sorte per un 54enne, caduto dalla propria bicicletta a Croce di Montescudo Montecolombo e trasportato dal personale del 118, in codice tre, all'ospedale Infermi di Rimini. Nel primo caso i rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale, nel secondo dai Carabinieri.