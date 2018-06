Calcio 2a Cat: Perticara, i primi colpi dalla Sampierana. Tre acquisti, confermato mister Ostolani

Sport

| 13:18 - 23 Giugno 2018

Il Pertcara Calcio, formazione di Seconda Categoria, pesca dalla Sampierana. Tre gli acquisti ufficializzati dalla società della Presidentessa Gloria Franceschetti: Elias Manenti, centrocampista classe '84, dalla Sampierana (foto 1 della gallery); l'attaccante Federico Para ('96, foto 2 della gallery) e il centrocampista Andrea Crociani ('88, foto 3 della gallery), che nell'ultima stagione hanno giocato nel Bagno di Romagna. In panchina confermato Marco Ostolani. Manenti è una mezzala che coniuga qualità e quantità, bravo negli inserimenti offensivi. Crociani nasce come regista davanti alla difesa, ma negli ultimi anni ha avanzato il suo raggio d'azione, giocando anche come trequartista. Para è un attaccante centrale bravo a tenere palla e a far salire la squadra, all'occorrenza può giocare anche come esterno.



Elias Manenti: "Ho scelto Perticara per la piazza, per l'entusiasmo e la passione che si respirano. E' una società ambiziosa, che vuol vincere. Non è facile lasciare San Piero in Bagno dopo tanto tempo, sono nato e cresciuto lì, ma arrivati a un certo punto ho preferito fare un'esperienza nuova".



Andrea Crociani: "Il mister è stato molto convincente nel presentarmi il progetto. C'è voglia di vincere e di fare bene. E' un motivo molto valido per venire qui a Perticara".



Federico Para: "Ho parlato con il mister e l'obiettivo è quello che può darmi degli stimoli. Ho anche saputo che altri giocatori importanti venivano, non ho esitato a dire di sì".