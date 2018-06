Dieci denunce venerdì a Rimini, serrati controlli anche nei luoghi della movida

Cronaca

| 12:57 - 23 Giugno 2018

Proseguono a Rimini i controlli della Polizia, coordinati dal Vice Questore Aggiunto Cristian Magliarisi. Nelle ultime 24 ore sono state denunciate dieci persone per i reati di minacce, furto, lesioni e danneggiamento, ubriachezza molesta, uso arbitrario delle proprie ragoni e inosservanza del foglio di via obbligatorio. Serata di lavoro anche per il personale della Squadra esterna della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, il quale dalle 19 di ieri ha effettuato una serie di controlli presso esercizi commerciali e luoghi di ritrovo dei luoghi della movida al fine di verificare l’osservanza delle vigenti disposizioni in tema di addetti alla sicurezza, in tema di vendita di alcolici, soprattutto a tutela dei minori