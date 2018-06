Tabaccaio di Rimini offre merce gratis a un giovane gambiano. Lui lo 'ripaga' minacciandolo con una bottiglia

Cronaca

Rimini

| 12:53 - 23 Giugno 2018

Un tabaccaio di Rimini, in zona Marina Centro, aveva preso in simpatia un 29enne gambiano, che ogni giorno gli faceva visita chiedendogli qualcosa. L'esercente con grande generosità aveva acconsentito a più di una richiesta. Sabato mattina il giovane è tornato in tabaccheria chiedendo una crema solare. Al rifiuto del tabaccaio, ha impugnato una bottiglia come arma e si è posizionato all'uscita, con fare minaccioso. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle Volanti. Quando sono intervenuti gli agenti, il giovane è rimasto in attesa, poisi è scagliato contro gli agenti, ferendone uno. E' stato arrestato.