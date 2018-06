Attualità

Rimini

| 12:45 - 23 Giugno 2018

Ci è giunta in redazione la segnalazione di un nostro lettore, cittadino riminese che ci ha inviato la foto di una buca. "In via Belvedere al civico n.28 nella frazione di Corpolò è presente una grossa buca molto pericolosa. Mi meraviglio che nessuno abbia mai avvisato gli organi competenti e i vari conducenti di veicoli non si rendano conto dei possibili danni che ne possano scaturire". Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.