Al Club Nautico di Rimini un weekend che dà vita al connubio tra velisti e pescatori

12:22 - 23 Giugno 2018

Questo fine settimana, il Club Nautico Rimini, in collaborazione con Big Game Italia e con il patrocinio del Comune di Rimini, presenterà la prima edizione del "Weekend Sociale", evento che darà vita ad un connubio perfetto di velisti che pescano e pescatori che veleggiano. Gli equipaggi avranno anche la possibilità di interscambio e di poter partecipare ad entrambi gli eventi.





Sabato 23 giugno sarà dedicato interamente alla veleggiata di mare costiera. La partenza è prevista per le ore 12:30 dopo un briefing generale e terminerà alle 16:30 circa. Verranno poi stilate le classifiche generali. Domenica 24 giugno invece, sarà la volta della manifestazione di pesca sportiva allo sgombro con togna. Un vero salto nel passato per tutti gli appassionati che potranno rivivere le emozioni di un tempo. La partecipazione è libera e le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 22 alle ore 18:00 presso la segreteria del Club Nautico. L'inizio della gara è previsto per le ore 8:00 terminerà alle 11:30 vi sarà la consegna del pescato in mare, la pesatura a terra e la classifica. Saranno poi premiati i primi tre equipaggi classificati.

Gli equipaggi possono partecipare sia alla veleggiata del 23 giugno che alla gara di pesca, pagando un'unica iscrizione e verranno così inseriti nella classifica "Combinata Equipaggio".





Questo importante evento si concluderà Domenica 24 alle ore 20:00 con la cena sociale alla quale parteciperanno i numerosi equipaggi presenti al week end di vela e pesca e tutti i soci. Durante la cena, nella cornice dello splendido Club Nautico Rimini, direttamente sulla banchina e a pochi centimetri dalle acque del porto canale verranno presentati i cinquantadue nuovi soci iscritti da inizio anno. Un numero importantissimo che mai era stato raggiunto in passato, a testimonianza che il lavoro svolto dal nuovo consiglio direttivo è stato molto apprezzato e grande orgoglio per tutto il CNR.