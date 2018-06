Rimini, interventi per evitare l'erosione della costa e sui fiumi: la regione investe 1 milione e 600mila euro

Cronaca

Rimini

| 12:17 - 23 Giugno 2018

Raddoppio dei fondi da subito e programmazione triennale, per un’azione continua a strutturale di prevenzione e messa in sicurezza del territorio. Dalla Regione arriva infatti un maxi piano da 160 interventi – che partiranno entro l’anno, da Piacenza a Rimini - per la manutenzione di fiumi, torrenti, versanti e della costa dell’Emilia-Romagna. Un investimento da 12 milioni di euro nel 2018, la prima tranche del programma approvato dalla Giunta regionale e che da qui al 2020 mette a disposizione quasi 19 milioni di euro.







Nel riminese sono previsti 13 interventi di manutenzione di versanti, costa e corsi d’acqua per oltre 1 milione 600 mila euro. In particolare, per la costa sono in arrivo 870 mila euro per ripascimento e riqualificazione delle difese costiere a Bellaria-Igena Marina, Cattolica, Rimini, Riccione e Misano Adriatico. Alle opere di mitigazione del rischio idrogeologico sono destinati 220 mila euro: con 120 mila euro si interverrà in località San Salvatore di Rimini e con 100 mila si procederà il consolidamento dell’abitato di Santarcangelo di Romagna.





Duecentomila euro saranno investiti per la sicurezza dei bacini idrografici di Conca, Marano, Marecchia, Melo, Tavollo, Uso e Ventena nei comuni di Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, San Clemente, Novafeltria, Mondaino, Montefiore, Montescudo- Montecolombo, Morciano, Pennabilli, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Sant’Agata Feltria, San Leo, San Giovanni in Marignano, Talamello e Verucchio. Con uno stanziamento di 200 mila euro sarà attuato il primo stralcio dell’adeguamento del Porto Canale di Bellaria, nel tratto tra la statale 16 e la foce del fiume Uso; nel 2019 seguirà il secondo con 300 mila euro. Al servizio di piena, per la vigilanza sui corsi d’acqua in caso di piogge intense, sono assegnati 45 mila euro. Altri 90 mila saranno utilizzati per studi, indagini e rilievi necessari alla progettazione di interventi di sicurezza del suolo.