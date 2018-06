Borseggiatrici all'opera al mercato di Riccione. Sorprese due donne da un agente fuori servizio

Cronaca

Riccione

| 11:55 - 23 Giugno 2018

Sorprese a rubare durante il mercato settimanale, finiscono in manette due borseggiatrici di origini bulgare. E' accaduto venerdì mattina, in Viale Diaz. Le due donne, 27 e 24 anni, con destrezza, si sono appropriate di un portafogli contenente denaro e contanti, ma il gesto non è sfuggito ad un agente della Polizia penitenziaria di Rimini, libero da servizio. Il poliziotto ha allertato dapprima la pattuglia della Polizia Municipale e si è messo all’inseguimento delle donne. Intanto sono intervenuti a supporto anche i carabinieri che hanno definitivamente bloccato le ladre. Per loro sono scattate le manette per furto aggravato .