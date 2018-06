Santarcangelo: spaccata in un bar di Canonica, portate via poche centinaia di euro, danni per oltre 10mila

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 11:19 - 23 Giugno 2018

Spaccata nella notte ai danni dello “Street Bar” di Canonica, frazione di Santarcagelo: erano da poco passate le due quando ignoti ladri hanno sfondato la vetrata utilizzando forse un camioncino come ariete e, nel giro di pochi minuti, hanno svaligiato la macchinetta slot. A dare l’allarme sono stati i vicini che, impauriti per il boato, non hanno fatto in tempo a capire cosa fosse successo, i malviventi si erano già dileguati. Già in aprile ignoti avevano cercato di entrare nell’esercizio, senza riuscirci. Poche centinaia di euro il bottino della slot che era stata svuotata giovedì, ma ingenti sono i danni al locale, indicativamente attorno ai 10mila euro. Date le modalità del colpo, i ladri avrebbero potuto fare qualche sopralluogo, intanto le indagini sono affidate ai carabinieri, che purtroppo non possono avvalersi dell’ausilio di telecamere, assenti sul posto.