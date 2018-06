Baseball, la T&A San Marino cade a Nettuno per 1-0 al nono inning

Sport

Repubblica San Marino

| 09:48 - 23 Giugno 2018



L’amaro è in fondo, nella coda. Uno 0-0 durato un’eternità, con qualche valida sparsa ma anche con lanciatori dominanti, si trasforma nella festa del Città di Nettuno a un out dagli extrainning. Il nono inning è beffardo, oltre che fatale. Nella parte alta arriva la prima valida del match della T&A, un bel doppio di Avagnina. La legnata del numero 10 costringe lo staff tecnico di casa a togliere l’eccellente Richmond dopo 8.1 inning. Un out è già a tabellone e l’altro arriva col K di Castillo, il rilievo, su Pulzetti. De Wolf si guadagna la base ball e l’occasione per il colpo gobbo resta ghiotta, ma la linea di Bermudez, niente affatto un brutto contatto, finisce proprio nel guanto dell’esterno centro Caradonna. E nella parte bassa del nono? Attacca il Città di Nettuno e la gara sembra avviata al 10° quando Quevedo (foto) elimina in scioltezza Caradonna e Andrea Sellaroli. Due out e basi vuote, ma basta un secondo per piombare nella più triste e cupa delle serate. Mercuri batte un doppio a sinistra e nell’azione arrivano due errori che consentono al giocatore di arrivare fino a casa per l’1-0. Fine. Vince il Città di Nettuno.

Prima? Prima era stato dominio incontrastato di Richmond e Jimenez, per il più classico dei pitchers’ duel che non lascia repliche alle mazze avversarie.



CITTÀ DI NETTUNO-T&A SAN MARINO 1-0

T&A: Avagnina ec (1/4), Pulzetti ss (0/4), De Wolf ed (0/2), Bermudez dh (0/4), Reginato es (0/2), Imperiali 2b (0/3), Martin r (0/3), Morreale 1b (0/3), Babini 3b (0/3).

C.D.N.: Sellaroli 2b (0/4), Mercuri ss (2/4), Rodriguez 3b (0/3), Aguilera 1b (0/3), Montiel es (1/3), Colagrossi dh (0/3), Sparagna ed (0/3), Trinci r (0/3), Caradonna ec (0/2).

T&A: 000 000 000 = 0 bv 1 e 2

C.D.N.: 000 000 001 = 1 bv 3 e 0

LANCIATORI: Jimenez (i) rl 7, bvc 2, bb 1, so 10, pgl 0

Quevedo (L) rl 1.2, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 0

Richmond (i) rl 8.1, bvc 1, bb 2, so 11, pgl 0

Castillo (W) rl 0.2, bvc 0, bb 1, so 1, pgl 0.

NOTE: doppi di Avagnina, Montiel e Mercuri.