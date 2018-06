Baseball, i Pirati condannati a Parma in gara1 dalle incertezze difensive (3-2)

Sport

| 09:41 - 23 Giugno 2018

Il Rimini Baseball esce sconfitto di misura in gara1 dal diamante del Cavalli per 3-2 contro il Parma Clima che ha saputo capitalizzare al massimo le incertezze difensive dei difensori neroarancio al terzo inning producendo così le tre segnature decisive.

I Pirati hanno approcciato la gara sul partente cubano Casanova; dopo l’out di Noguera, Garbella (foto Bassani) tocca un singolo, poi il gran doppio al centro di Romero spinge a punto il compagno per il vantaggio riminese (0-1). Nella parte bassa del terzo inning avviene la svolta decisiva della gara. Il partente riminese Duran concede la base ball a Paolini che avanza in seconda su lancio pazzo, poi il k su Scalera vale la prima eliminazione. La rimbalzante di Koutsoyanopulos sposta il corridore sul sacchetto di terza base, poi Poma si guadagna la base ball. Nel box si presenta Mirabal che colpisce una lunga linea sull’esterno centro neroarancio Celli che valuta male la pallina perdendola sulla punta del guantone (errore non classificato). Sull’azione arrivano salvi a casa base i due corridori ducali in base che firmano il sorpasso (2-1). Il momento delicato per la difesa dei Pirati si conclude con la palla mancata del ricevitore Llewellyn che permette a Mirabal di segnare il terzo punto parmigiano della ripresa (3-1). Duran lascerà al piatto Sambucci per il terzo out che termina la ripresa. Al cambio di campo i Pirati accorciano le distanze, con due out sul tabellone, Ustariz si guadagna la base ball, poi il doppio di Batista consente al compagno di giungere a punto (3-2) , poi Casanova metterà strike-out Zappone.

Sul monte dei padroni di casa ad inizio settimo è salito Lugo al posto del positivo Casanova. Il rilievo mancino italo-venezuelano darà spettacolo sulla collinetta concedendo appena una base ball a Romero al nono e mettendo a segno ben 6 k facendo vedere una velocità e un controllo di grande livello. Dopo Logan Duran in pedana è salito Hernandez che ha concesso appena una valida al lineup ducale anche se il suo buon contributo non è servito. Vince il Parma per 3-2 una partita decisa dagli episodi che hanno condannato una difesa riminese disattenta nel momento chiave dell’incontro. Molto bene il monte di lancio, male l’attacco ma davanti si è ritrovato due pitcher in grande serata che hanno mostrato un enorme controllo dei lanci.

Sabato sera gara2 nello Stadio dei Pirati (playball ore 20.30). Probabili partenti, l’ex Novara Bassani per Rimini e il cubano Ulfrido Garcia per il Parma Clima.



Gara 1

Rimini Baseball 2

Parma Clima 3



RIMINI BASEBALL: Noguera 2b (0/4), Garbella ed (1/4), Romero es (1/3), Angulo int (0/4), Celli ec (0/4), Ustariz 1b (0/2), Batista 3b (1/2), Zappone dh (0/3), Llewellyn r (0/3).

PARMA CLIMA: Koutsoyanopulos es (1/3), Poma ec (0/3), Mirabal int (1/4), Sambucci 1b (0/3), Zileri ed (0/3), Morejon r (0/3), Gradali dh (1/3), Paolini 2b (1/2), Scalera 3b (0/3).

SUCCESSIONE PUNTEGGIO

Rimini Baseball 100 100 000 = 2 bv 3 e 0

Parma Clima 003 000 00X = 3 bv 4 e 1

PRESTAZIONE LANCIATORI

Duran (L) rl 6.1 bvc 3 bb 3 so 8 pgl 2

Hernandez rl 1.2 bvc 1 bb 0 so 2 pgl 0



Casanova (W) rl 6.0 bvc 3 bb 2 so 7 pgl 2

Lugo (S) rl 3.0 bvc 0 bb 1 so 6 pgl 0



NOTE Doppi di Romero, Batista e Mirabal. Errore: Paolini.