Pioggia intesa: tutte le squadre di Hera mobilitate. A Riccione caduti oltre 45 mm di pioggia in 30 minuti

Attualità

Riccione

| 20:37 - 22 Giugno 2018

Un violento temporale si è abbattuto a partire dalle prime ore del pomeriggio sulla riviera. Secondo i dati disponibili, la zona più colpita risulta essere Riccione, dove in soli 30 minuti sono caduti 45 mm di pioggia, con punte di intensità fino a 12 mm in soli 5 minuti intorno alle ore 14.30.

Il sistema di Telecontrollo e telegestione delle paratie e i sistemi di pompaggio hanno funzionato regolarmente, nonostante l'apertura degli sfioratori, alcune zone della città (soprattutto zona Rimini Sud e Riccione) sono state messe a dura prova a causa dell'intensità della precipitazione e il sistema fognario non è riuscito ad assorbire totalmente la quantità d’acqua caduta in poco tempo.

Si sono presentati numerosi allagamenti di sottopassi stradali dovuti all’intensità della pioggia. Per quasi tutti, le pompe hanno funzionato regolarmente e non appena terminato il temporale la situazione è tornata alla normalità. Nel sottopasso “Rimini – Miramare”, dove sono in corso delle verifiche, lo svuotamento si è presentato più lento del previsto. Gli unici inconvenienti alle pompe si sono presentati a Riccione, in particolare nel sottopasso di via San Martino e in Via Veneto.

Tutte le squadre disponibili del Pronto Intervento Hera sono immediatamente intervenute e stanno tuttora cercando di prevenire o risolvere varie criticità. Ad ora (ore 19) il personale Hera sta lavorando su 150 chiamate arrivate nell’arco di mezz’ora. Di queste, 80 erano per allagamenti e Hera ha risposto immediatamente con l’intervento delle proprie squadre. (impiegati 21 tra tecnici ed addetti Hera con 4 mezzi auto espurgo).

Le previsioni Meteo delle prossime ore indicano una coda del temporale con residue e deboli precipitazioni, ma il personale Hera continuerà a presidiare h24 i livelli della rete e la funzionalità degli impianti.

Per segnalazioni o emergenze, Hera ricorda che è possibile contattare 24 ore su 24 il numero verde di Pronto Intervento Reti idriche 800 713 900.