Beach tennis, la coppia Lualdi-Brunelli regina al torneo estivo del Garden

19:55 - 22 Giugno 2018



Primo giorno d’estate e primo torneo di beach tennis outdoor al Garden dove è andato in scena giovedì sera il doppio femminile a coppie fisse, vinto dalla coppia Lualdi/Brunelli.

20 le coppie iscritte provenienti da Rimini, Cesena, Cervian Riccione e San Marino che si sono sfidate sui cinque campi in sabbia bianca presenti nel parco esterno della Polisportiva. Dopo la prima fase di qualificazione con 5 gironi da 4 coppie si è passati alla fase ad eliminazione diretta dagli ottavi di finale fino alla finalissima.



Finale che ha visto in campo Luana Lualdi e Ilaria Brunelli opposte a Isa Censoni e Nicole Porzioli; vittoria per Luana e Ilaria in una partita piacevole e avvincente terminata con il punteggio di 6-4.



Classifica finale con premiazioni alle prime 4 coppie degli sponsor Mousse Dans La Bouche, Vision Rakkettone e 3D Sport:

4 class: NADIA GIANNINI / ELISA CICCHETTI

3 class: ANTONELLA FORNARI / ROBERTA VENTURI

2 class: ISA CENSONI / NICOLE PORZIOLI

1 class: LUANA LUALDI / ILARIA BRUNELLI



Prossimo appuntamento giovedì 28 giugno con il torneo misto a coppie fisse