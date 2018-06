Promozione Marche, il Gabicce Gradara di mister Papini prende un big per il centrocampo: Vaierani

Sport

Gabicce Mare

| 19:42 - 22 Giugno 2018

Altro nuovo volto per il Gabicce Gradara (Promozione Marche) allenato da Mirco Papini. Si tratta di Davide Vaierani, classe ’88, centrocampista con alle spalle un curriculum di tutto rispetto, già in serie D con il Montecchio, con il Vismara in Eccelenza e poi ancora all'’Atletico Alma, ultima stagione in promozione al Valfoglia.

"Un giocatore importante che abbiamo corteggiato molto in questa prima fase di mercato - confessa il presidente del club adriatico Gianluca Marsili (foto)- un ragazzo che da subito si è dimostrato molto serio e determinato, un vero leader- Il nostro centrocampo sarà di qualità con Vaierani, una pedina importantissima che si aggiunge sull’asse centrale a Celato in porta, Passeri in difesa”-

In precedenza sono stati annunciati Nicolò Celato portiere classe '90 proveniente dall'Atletico Alma in Eccellenza, con esperienza anche nel campionato sammarinese, Tropical Coriano, Vismara, Urbania, Sporting Terni e Castellarano in serie D. L’altro acquisto è il difensore Andrea Passeri difensore centrale classe '85.