Strada Marecchiese e abitazione a rischio frana, partiti i lavori a Ponte Santa Maria Maddalena

07:28 - 23 Giugno 2018

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori nell'alveo del fiume Marecchia, nel territorio del comune di San Leo, dopo Ponte Santa Maria Maddalena. Il Servizio Tecnico di Bacino ha avviato l'intervento, finanziato con 200.000 euro, in una zona in cui le forti piogge e nevicate di febbraio e marzo avevano provocato uno smottamento del terreno, mettendo a rischio non solo l'abitazione che si affaccia sulla "Marecchiese", ma la stessa strada provinciale e la pista ciclabile. Dopo i sopralluoghi, effettuati assieme ai tecnici del Comune di San Leo, sono state pianificate le attività, ma prima di giugno non si è potuti intervenire, proprio per i livelli del fiume Marecchia. "Ringrazio a nome di tutta la collettività il Servizio Tecnico di Bacino per l'intervento", commenta il Sindaco di San Leo Mauro Guerra. I lavori dovrebbero concludersi entro l'estate.