Musica, giochi e spettacoli per i più piccoli: sabato 30 in programma 'Santarcangelo e i bambini'

| 06:27 - 24 Giugno 2018

A Santarcangelo un appuntamento dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Sabato 30 giugno dalle 17 è in programma nella città clementina "Santarcangelo e i bambini", iniziativa organizzata dalla pro loco, dal gruppo "Bambini per sempre" e da Seven Ars. Le location sono il parco della Fiera e via Cesare Battisti, che si animeranno con mercatino dedicati ai più piccoli, giochi, musica, nonché una suggestiva mostra fotografica di giochi di una volta e il ludobus. Due gli ospiti speciali: Bicio Antidepressivo naturale e Paolo Cevoli con il suo spettacolo di cabaret. La serata di festa si chiuderà con il dj set di Stefano Tosi, con musica anni '70-'80-'90. Il gruppo "Bambini per sempre" è nato due anni fa dalla passione per il carnevale dei suoi membri, con l'intento di dare il proprio contributo alle manifestazione santarcangiolesi e di partecipare a iniziative benefiche. ”