Santarcangelo, sabato 23 giugno allo Sferisterio la storia del folklore romagnolo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 16:21 - 22 Giugno 2018

Lo spettacolo “Amici per la musica” in programma sabato sera 23 giugno alle ore 21,15 allo Sferisterio chiude le celebrazioni santarcangiolesi della Festa Europea della Musica. Dopo il concerto lirico “Primadonna”, che ha coinvolto oltre 70 musicisti, 8 cantanti lirici e un pianista d’oltreoceano, e la riapertura della prima balera santarcangiolese del dopoguerra “Caballero Dancing” con lo spettacolo della Filodrammatica “Lele Marini”, sarà la volta di una serata dedicata alle musiche tradizionali romagnole. I maestri della scuola di musica comunale “Giulio Faini” e Edizioni Musicali Casadei Sonora hanno realizzato un evento che racconta la storia del folklore romagnolo dalle melodie sinfoniche del maestro Faini fino ai ballabili di Secondo Casadei.



Domenica 24 giugno alle ore 20,30 presso l’Arena Supercinema, è invece in programma la festa per il 40° anniversario dell’Associazione pugilistica “Vasco De Paoli”.



I tour guidati alla scoperta di miti e leggende della Santarcangelo malatestiana, a cura di Pro Loco e compagnia Mons Jovis, si concludono invece mercoledì 27 giugno (ore 21) con l’ultima visita in costume: per prenotare occorre rivolgersi all’ufficio Iat-Pro Loco al numero 0541/624.270.