Novafeltria, un divertente monologo su amore e donne nell'incontro con l'autore Antonio Pascale

Attualità

Novafeltria

| 15:59 - 22 Giugno 2018

Si chiude il prossimo venerdì 22 giugno con Antonio Pascale, scrittore e giornalista napoletano, la seconda edizione della rassegna “Parola d’autore!” che ha portato a Novafeltria alcuni dei più apprezzati autori del panorama letterario italiano come Roberto Mercadini, Mauro Corona e Marco Rossari. Antonio Pascale, da poco uscito con due libri entrambi pubblicati da Einaudi e vincitori di vari premi letterari, farà ridere e divertire con un monologo esilarante su quattro storie, in cui l’amore insegna e le donne danno "bastonanti" lezioni d’amore.





“Quattro lezioni sentimentali (4 donne, 4 diversi modi di amare)” è un monologo, una divertente e veloce stand up comedy in cui lo scrittore smonta la parola “amore”. E si chiede: ma l'amore è una variabile indipendente o una variabile dipendente? Rende la vita migliore o solo possibile? Il racconto si snoda attraverso 4 donne, ogni donna esprime un modo di vedere e vivere l'amore. Con ogni donna lo scrittore si confronta e apprende (qualche volta subisce) delle lezioni sentimentali: l'irruenza del maschio Alpha, le sfumature della bellezza, la difficoltà (e la sofferenza) dell'amore romantico e infine il tentativo di trasformare (attraverso l'amore) il trauma in dolore, perché il dolore rispetto al trauma può essere almeno condiviso. Un racconto narrativo tra divertimento e riflessione.





Nato a Napoli, cresce a Caserta e nel 1989 si trasferisce a Roma, dove lavora come ispettore del Ministero delle Politiche Agricole. Scrive per il teatro e la radio. Collabora con importanti testate giornalistiche come Il Mattino, Lo Straniero, Limes, Corriere della Sera e diversi blog e siti internet.





La rassegna è organizzata dall’Assessorato alla Cultura insieme alla Biblioteca Comunale. L’ingresso è libero, in caso di maltempo l’incontro si terrà nell’androne del Palazzo Comunale. A seguire un momento conviviale con degustazione di vini e prodotti tipici.





L’iniziativa è finanziata con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 18/2000.

Conduce gli incontri: Emiliano Visconti