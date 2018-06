Prosegue il T-Roc Summer Tour con una nuova tappa al Flamingo Beach di Riccione

Eventi

Riccione

22 Giugno 2018

Prosegue con successo l’estate del T-Roc, il nuovo gioiello della scuderia Volkswagen protagonista del Summer Tour 2018 targato Reggini.



Dopo le ‘tappe’ al Ghetto Quarantasei di Villa Verucchio, al Newport e al Barrumba di Rimini, al Pastrocchio e al Birrodromo della Perla Verde, sabato 23 giugno, sempre a Riccione, il pubblico potrà ammirare T-Roc al Flamingo Beach, dalle 17.00 alle 19.30, e all’Arena Beach dalle 20.00 alle 22.30. Due momenti diversi, entrambi all’insegna del divertimento e della musica.



I locali e le manifestazioni più cool della riviera, scelte per rappresentare lo stile elegante e grintoso del giovane crossover che sta conquistando l’Europa, ospitano un format dinamico e coinvolgente che punta sul mood dell’estate in riviera. Ad ogni appuntamento, fra musica, divertimento, cocktail e simpatici gadget, il pubblico è invitato ad ammirare da vicino, sedersi al volante e conoscere meglio la personalità di quest’automobile definita dagli esperti la più bella creatura di Wolfsburg degli ultimi tempi, avveniristica interpretazione del Suv compatto dal look robusto con movenze e look da vera... Roc-Star.



“Quel che più appassiona di quest’auto – dichiara Maria Reggini – è il design che sovverte le classiche linee sobrie, tipiche del brand e le combinazioni cromatiche, un binomio decisamente riuscito.”



Ecco le prossime date:

Venerdì 29 giugno – a Cattolica, presso il ‘Peledo’ dalle 18.00 alle 22.00

Sabato 30 giugno – a Misano, presso il ‘Baracchino’ dalle 18.00 alle 22.00

Domenica 8 luglio – a Bellaria, presso il ‘Cyber’ dalle 18.00 alle 22.00

Mercoledì 8 agosto – a San Marino, in occasione della manifestazione 80s 90s Summer Party dalle 20.00 alle 24.00

Venerdì 3, sabato 4, domenica 5 agosto - Rimini Centro, in occasione della manifestazione ‘Tiberio Music Festival’

Venerdì 10 e sabato 11 agosto – a Santarcangelo, in occasione della manifestazione ‘Calici di Stelle’ dalle 18.00 alle 23.00