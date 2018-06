VIDEO: violento temporale nel riminese, strade come fiumi in piena

Cronaca

Rimini

| 15:18 - 22 Giugno 2018

Un forte temporale si è abbattuto sulla costa riminese nel primo pomeriggio di venerdì. La zona più colpita è quella della parte sud di Rimini, Riccione e Cattolica. In pochi minuti si sono registrati valori di pioggia accumulata significativa: secondo i dati di emilia romagna meteo, dai 42.2 ai 51.6 mm di pioggia. Le immagini, inviateci dai nostri lettori, mostrano Rivazzurra e Riccione (angolo tra le vie Gramsci e Battisti). Un vero e proprio fiume d'acqua in strada. Nel caso di Rivazzura si è registrato anche un incidente stradale, per le avverse condizioni meteo.