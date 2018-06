Promozione, il Tropical Coriano ingaggia l'attaccante della Savignanese Nicola Farneti

Sport

Coriano

| 15:01 - 22 Giugno 2018

Gran colpo di mercato per il Tropical di mister Zagnoli. Dalla Savignanese infatti neopromossa in serie D arriva il bomber Nicola Farneti, classe 1991, quattro reti quest'anno di cui la più importante quella promozione contro il Corticella. La Savignanese aveva deciso di continuare insieme anche nella prima storica stagione in D, ma gli impegni di lavoro hanno impedito a Nicola di accettare l'offerta. In dieci campionati dal 2008/09, 231 presenze con 68 gol e nemmeno una espulsione. Farneti aveva l'offerta del Diegaro in Eccellenza, ma ha preferito il Tropical: è stato compagno di squadra di mister Zagnoli e del suo vice e al tecnico l'attaccante è legato da un grande rapporto di stima. Farneti (al centro della foto) si aggiunge agli altri due volti nuovi: Byad Anas, centrocampista; Luti Alijahej, centrocampista. L'obiettivo della squadra è migliorare il piazzamento della stagione da poco conclusa.