Tre nomadi rubano la borsa a un'albergatrice di Bellaria, arrestati durante la fuga

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:54 - 22 Giugno 2018

Tre nomadi pregiudicati sono stati arrestati dai Carabinieri di Bellaria, guidati dal Luogotenente Antonio Amato, e affiancati per l'occasione dalla Polizia Municipale. I tre, due modenesi di 24 e 41 anni e una 32enne di Roma, sono finiti in manette per furto aggravato a Bellaria: alle 22 di giovedì sono stati fermati dopo aver rubato una borsa, contenente 100 euro e documenti, all'interno di un albergo di viale Pinzon, a danno della proprietaria della struttura. Vano il tentativo dei tre di sottrarsi ai Carabinieri. L'arresto è stato convalidato dal giudice: divieto di dimora in Provincia di Rimini per il 24enne, domiciliari per gli altri presso il campo nomadi di Modena, in attesa del processo, in programma il prossimo 26 giugno.