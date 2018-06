Tennis, Vico si ferma solo in finale nel torneo U14 del Ct Cerri di Cattolica. Al Ct Venustas torneo Under 10 e 12

Sport

Cattolica

| 14:31 - 22 Giugno 2018

Ancora ottimi risultati per gli allievi dell’Urbinati Tennis Academy che ha sede al Ct Zavaglia. Questa volta a mettersi in evidenza è stato il giovanissimo Alessandro Vico (foto) che ha raggiunto la finale nel tabellone Under 12 del torneo nazionale giovanile del Circolo Tennis Cerri di Cattolica. Il ravennate ha superato nei quarti Leonardo Sapucci per 3-6, 6-4, 10-7, in semifinale ha eliminato il n.1 del seeding, Pietro Vagnini, per 6-3, 6-4, mentre in finale ha ceduto 6-3, 1-6, 10-7 a Francesco El Dakhloul (Ct Pesaro). Ma Vico è stato protagonista anche nel tabellone Under 14 del trofeo giovanile “Ego” alla Polisportiva 2000 Cervia dove ha raggiunto le semifinali battendo 7-5, 6-4 Filippo Donini. In semifinale la sfida contro Christian Capacci (n.1), persa 6-1, 6-2.



IGEA MARINA Scatta sabato il torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, tappa del circuito regionale. Sono 32 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma, con alcuni dei migliori talenti locali, compresi quattro giovani allievi della scuola tennis locale. Si profila dunque una bella rassegna giovanile che terrà banco per tutta la prossima settimana.