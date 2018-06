A Riccione il tour della salute: palco mobile con dibattiti e test di autodiagnosi gratuiti

Attualità

Riccione

| 14:22 - 22 Giugno 2018

Approda a Riccione, sabato 23 giugno, il Tour della Salute, l'evento itinerante, patrocinato dal ministero della Salute, che porta i medici nelle piazze di 13 città italiane Organizzato da Sanicomunica, in collaborazione con la Società Italiana Diabetologia (Sid) e con la Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (Siprec), è il più grande tour nazionale di prevenzione, dedicato a malattie croniche e cardiovascolari, diabete, incontinenza urinaria, problemi di udito e disturbi del sonno. L'appuntamento è dalle 10.30 in piazzale Roma, dove un palco mobile ospiterà dibattiti con medici e referenti scientifici della Sid, sul tema: "In viaggio con il diabete: viaggiare in sicurezza, consigli utili per l'estate". Uno spazio sarà dedicato a test di autodiagnosi gratuiti, effettuati in collaborazione con i volontari della Croce Rossa Italiana, protagonisti anche di alcune dimostrazioni delle manovre di disostruzione pediatrica. Il programma prevede inoltre attività motorie a cura dell'ente Attività Sportive Confederate (Asc), della Clown Run, dell'associazione sportiva Energia Nordic Walking e dell'associazione Yorido, protagonista di una sessione di yoga della risata. All'interno del villaggio anche uno spazio dedicato ai bambini. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito.