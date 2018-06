La riminese Giulia Sarti presidente Commissione Giustizia. Deputato Pd l'attacca: 'è stata appena condannata'

Attualità

Rimini

| 14:20 - 22 Giugno 2018

"Giulia Sarti, appena condannata a Rimini, è stata nominata presidente della commissione Giustizia. Ecco come cambia pelle il nuovo M5s al potere. La stessa Sarti coinvolta in Rimborsopoli: i soldi andavano al fidanzato, assunto come collaboratore, invece che alle piccole imprese come dichiarava pubblicamente di fare". L'ha scritto su Facebook il deputato del Partito democratico, Michele Anzaldi. Il riferimento è alla condanna per diffamazione nei confronti di un cronista del Resto del Carlino dello scorso 11 giugno.