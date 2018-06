Rimini, atteso il ritorno dello chef Bottura: riapre il grande circo degli chef di piazzale Fellini

Attualità

Rimini

| 13:03 - 22 Giugno 2018

Si aprirà all’insegna dei festeggiamenti la quinta edizione del circo dei sapori di Al Meni. Grande attesa per l’arrivo a Rimini di Massimo Bottura appena tornato (per la seconda volta, dopo il 2016) sul tetto del mondo, nella classifica 2018 del "World's 50 Best Restaurant".

A festeggiare il "ritorno in patria” dello scettro di miglior chef a livello planetario sono attesi a Rimini turisti e gourmand, giornalisti italiani e stranieri, richiamati dalla prima apparizione ufficiale di Massimo Bottura dopo l’incoronazione di Bilbao e dalla magia del circo dei sapori che raduna a Rimini, per due giorni, 24 dei migliori chef al mondo insieme a contadini, vignaioli e artigiani.

L’arrivo di Massimo Bottura è atteso per le ore 11,30 di domani, sabato 23 giugno, alla presenza del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, degli Assessori regionali Caselli e Petitti, insieme al Sindaco di Rimini Andrea Gnassi. Sarà il re degli chef a dare il via agli show cooking nella grande cucina a vista dove gli chef si alterneranno per creare piatti unici a prezzi da street food.

Fuori dal circo sin dalle ore 10 prenderà il via il mercato degli artigiani e dei prodotti di eccellenza fra percorsi del gusto, incontri con autori ed esperti, laboratori, percorsi col personal shopper, spazi dedicati al cibo di strada d’autore e ai gelati stellati.

I festeggiamenti proseguiranno nella serata di sabato, dalle ore 23, sulla spiaggia dove si accenderanno le luci di un circo a cielo aperto, in riva al mare, per “8 e 1/2notte”, una festa con tutti gli chef protagonisti dell'evento e non solo. La serata sarà un concentrato della bellezza della Riviera d'estate: musica, spiaggia ed echi felliniani sullo sfondo per brindare ai successi della nostra cucina nel mondo. Si alterneranno alla consolle due performer: Paula Tape e Dj Francisco.

Programma degli showcooking di sabato

12.30-13.30

Takahiko Kondo - Simone Tondo

13.30-14-30

Giovanna Guidetti - Santiago Lastra Rodriguez

19.00-20.00

Fabio Rossi - Pedro Pena bastos

20.00-21.00

Claudio Di Bernardo - Celine Pham

21.00-22.00

Athos Migliari - Nikita Sergeev

22.00-23.00

Agostino Iacobucci - Felix Schellhorn

Programma degli showcooking di domenica

12.30-13.30

Daniele Minarelli - Lukas Mraz

13.30-14-30

Silver Succi - Garima Arora

19.00- 20.00

Massimiliano Poggi - Tekuna Gachechiladze

20.00-21.00

Max Mascia - Katsumi ishida

21.00-22.00

Alberto Faccani - Adrian Klonowski

22.00-23.00

Terry Giacomello - Paulo Airaudo