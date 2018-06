Coriano, al via la raccolta dei rifiuti porta a porta. Trasgressori attenti, aumentano i controlli

Attualità

Coriano

| 12:58 - 22 Giugno 2018

Il 18 giugno a Coriano ha preso il via la raccolta Porta a Porta. La distribuzione dei kit si è svolta regolarmente; per chi non avesse ancora provveduto a ritirare i bidoni e la “Carta Verde”, sono state organizzate sei giornate di apertura dell' ecopoint Hera presso Piazza Mazzini 6, sotto al loggiato del Comune.





Le date di apertura sono giovedì 28 giugno, sabato 30 giugno , giovedì 5 luglio, sabato 7 luglio, giovedì 12 luglio, sabato 14 luglio nell’orario: 9-12.30 e 15-18.30.





Inoltre è sempre attivo il numero verde dedicato 800.862 328.





L'amministrazione chiede la collaborazione di tutti per il corretto svolgimento del servizio, l'obiettivo è raggiungere il tasso di raccolta differenziata regionale del 79% nel minor tempo possibile, favorendo anche un buon servizio a tutti i corianesi.





Perché il tutto si svolga regolarmente e per evitare che chi ha poco a cuore l’ambiente e il vivere civile possa farla franca, saranno messi in atto sistemi di controllo sull'abbandono e sul corretto conferimento dei rifiuti, sulla mancata raccolta di deiezioni di animali nei parchi, sui marciapiedi e sulle aree di pubblico accesso (anche con sanzioni in caso di irregolarità) attraverso la sorveglianza e controllo da parte delle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie di Rimini), videosorveglianza, fototrappole e servizio di controllo da parte della Polizia Municipale.





Chi volesse può inviare alle GEV e alla Polizia Municipale delle segnalazioni qualificate sui comportamenti scorretti che dovessero essere riscontrati, favorendo così le indagini a riguardo.