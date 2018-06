Guidava il camioncino con un tasso che sfiorava il coma etilico: fermato un giardiniere

Cronaca

Rimini

| 12:31 - 22 Giugno 2018

Ubriaco fradicio guidava un camioncino Piaggio con cassone. Un 51enne riminese, di professione giardiniere, è stato denunciato e ha subìto il sequestro del veicolo ai fini della confisca, nonché un verbale di 5000 euro. La patente gli era già stata revocata a seguito di numerosi provvedimenti di sospensione: nel 2015 era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, dopo aver provocato un incidente con feriti. Il 51enne è stato fermato per un controllo stradale giovedì alle 18.15, sulla Strada Statale 16. Gli operatori della Polizia Stradale si sono subito accorti che l'uomo era in stato di ebbrezza, a causa della sua non lucidità e dell'alito dall'odore di vino. All'etilometro ha registrato un tasso alcolemico di 2,41 g\l.