VIDEO: autista di autobus e padre di famiglia accusato di molestie a ragazzine, tra cui la figlia dell'amica

Cronaca

Rimini

| 12:22 - 22 Giugno 2018

E' un 52enne straniero, da anni residente in Italia e dipendente di Start Romagna, l'autista accusato di molestie nei confronti di ragazzine anche minorenni. Un insospettabile, marito e padre di una ragazza oggi maggiorenne, è stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nella quale il gip scrive che l'indagato "ha evidente difficoltà a controllare i propri istinti sessuali". Due in particolare gli episodi contestati che hanno portato all'accusa di violenza sessuale: il primo il 3 marzo, di mattina, su un autobus a Santarcangelo. Approfittando del fatto che il mezzo fosse vuoto, l'autista avrebbe palpeggiato e fatto avances hard a una 15enne, che poi raccontò tutto ai genitori, fino al riconoscimento fotografico da parte della vittima. Il secondo episodio, lo scorso 20 maggio, ha avuto per protagonista, sua malgrado, un'amica, da poco maggiorenne, della figlia del 52enne. L'indagato si era offerto di portarla a casa, dopo una serata che le ragazze avevano trascorso assieme, e nel tragitto in auto si sarebbe lasciato andare a tentativi di baciarla e palpeggiamenti. La vittima, in questo caso, mandò immediatamente un messaggio vocale all'amica: "che razza di padre hai?". Spuntarono così altri due approcci molesti, uno dei quali presso una pista di pattinaggio.