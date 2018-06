Unità cinofile della Polizia Municipale di Rimini "un valido aiuto agli agenti"

Attualità

Rimini

| 11:08 - 22 Giugno 2018

L'assessore Jamil Sadegholvaad interviene sull'impiego delle unità cinofile in supporto per la Polizia Municipale.

Di seguito la dichiarazione dell'assessore

“Le unità cinofile saranno un supporto importante all’attività della polizia municipale e siamo ormai ai dettagli organizzativi e amministrativi affinché anche a Rimini siano pienamente operative a inizio 2019. Una posizione che ho avuto modo di ribadire ieri sera in Consiglio Comunale durante la discussione di due ordini del giorno. Siamo convinti della validità del progetto: le unità cinofile infatti possono rappresentare un valido aiuto al personale della Polizia Municipale in particolare in alcuni contesti delicati, non solo rendendo maggiormente efficace i controlli, ma elevando anche il livello di protezione alle donne e agli uomini impegnati nei servizi più difficili.

L’obiettivo che vogliamo centrare, senza ritardi, dunque è quello di arrivare entro l’inizio del prossimo anno alla piena operatività del servizio: contiamo già dall’autunno di poter definire l’iter amministrativo per l’attivazione di nuclei con quattro cani a supporto del Corpo, oltre che per il successivo addestramento dei cani stessi e per la formazione del personale che li avranno al seguito. Siamo convinti che questa forma di serzio integrato, da impiegare a presidio del territorio, possa avere un effettivo beneficio sul controllo, la sicurezza e il monitoraggio dei luoghi pubblici della città."