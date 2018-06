Notte Romantica a San Leo, sabato nel segno dell'amore tra musica, cibo e dolci atmosfere

Eventi

| 10:47 - 22 Giugno 2018

San Leo si tinge di romanticismo in occasione della terza edizione della Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia che si svolgerà sabato 23 Giugno, il sabato successivo al solstizio d’estate.

La Notte Romantica, evento nazionale organizzato dall’Associazione, e che lo scorso anno ha raccolto grandi consensi e grande partecipazione di pubblico facendo registrare circa 1 milione di visitatori, in soli tre anni si è rivelato uno degli eventi più interessanti nel panorama delle manifestazioni turistico-culturali e di intrattenimento del nostro Paese.

Main media partner della manifestazione è la RAI e la Tgr – testata giornalistica regionale – è media partner. Inoltre, anche quest’anno saranno proposti un Challenge Instagram, denominato #BorgoRomantico2018, e un Concorso di Poesia, che nelle precedenti edizioni hanno avuto un grande seguito. Basti pensare che sul profilo Instagram de I Borghi più belli d’Italia lo scorso anno sono state “taggate” ben 5.000 immagini di tutti i borghi e più di mille proprio durante la Notte Romantica. Le immagini sul social network hanno totalizzato più di sei milioni di visualizzazioni nel mondo, considerando i vari repost multipiattaforma.

Quest’anno la Notte Romantica si svolgerà in contemporanea anche in Spagna, in Francia e in Vallonia (Belgio). Le tre associazioni analoghe alla nostra, Los Pueblos Mas Bonitos de España, Les Plus Beaux Villages de France et Les Plus Beaux Villages de Wallonie , che insieme a noi aderiscono alla Federazione Mondiale Les Plus Beaux Villages de la Terre, hanno accolto con entusiasmo l’invito del Presidente Primi a celebrare la Notte Romantica anche nel loro Paese, con l’auspicio che l’evento possa presto diventare una manifestazione che unisca tutti i Paesi europei.

Nel segno dell’amore e del romanticismo, Sabato 23 Giugno il Centro Storico di San Leo si animerà offrendo al pubblico la propria personale interpretazione del format base studiato dall’Associazione con un ricco e speciale programma di intrattenimento:

Fortezza, dalle ore 18.00 alle ore 20.30

Apertura speciale con biglietto intero € 6.00 anziché € 9.00.

Assieme al biglietto sarà rilasciato ai visitatori un coupon per beneficiare di sconti nei ristoranti e strutture ricettive di San Leo (valido il 23 e 24 Giugno 2018)

Piazza Dante, ore 21.00

Matrioska String Trio

Nella romantica cornice di Piazza Dante il Matrioska String Trio, proporrà un repertorio di grandi successi della musica pop e di musiche da film arrangiate per trio d’archi.

Le calde sonorità degli strumenti ad arco renderanno ancor più speciale il cielo stellato leontino.

Torre Campanaria, dalle ore 21.30 alle 23.30

Apertura straordinaria della Torre Campanaria per ammirare l’emozionante paesaggio notturno della Valmarecchia (biglietto unico € 3.00).

Grazie a “La Notte Romantica” (sabato 23 Giugno), San Leo sarà ancora una volta partecipe di un progetto nazionale dando il proprio contributo ad una importante e condivisa strategia di rilancio dei borghi e di valorizzazione di tutto il territorio.

Confidando nella più ampia partecipazione, invitiamo l’affezionato pubblico di San Leo a scattare foto in occasione dei due appuntamenti e a taggarle sul Social Network utilizzando l’hashtag #BorgoRomantico2018.

Per informazioni: Ufficio Turistico I.A.T. Numero Verde Gratuito 800/553800; Tel. 0541/926967; info@sanleo2000.it; www.san-leo.it; Facebook Città di San Leo.