Cosa fare a Rimini e Provincia: appuntamenti del fine settimana. Al Mèni, la Notte delle Streghe e concerto dei Nomadi

Eventi

Rimini

| 11:35 - 22 Giugno 2018

Buon cibo ma anche relax, musica, teatro: a Rimini e provincia gli eventi non mancano di certo, ogni occasione è buona per il divertimento. Se non sapete ancora come organizzarvi, vi diamo qualche idea.





MANIFESTAZIONI E FESTIVAL





Formula che vince non si cambia, così come gli ingredienti quali il tendone da circo di ispirazione felliniana, 12 tra gli chef più importanti della tradizione emiliano-romagnola e altrettanti giovani rappresentanti della cucina internazionale che proporranno tante opere d’arte culinarie in una due giorni unica ricca di gusto e di sapori. Tutto questo è Al Mèni, in dialetto romagnolo “le mani”, il grande festival delle eccellenze gastronomiche e dei prodotti fatti “con le mani e con il cuore” la cui 5a edizione si svolgerà, come di consueto nella splendida cornice di piazzale Fellini e del Lungomare, sabato e domenica. QUI tutte le info.





Si è aperto a Rimini il Web Marketing Festival che, fino a sabato, porterà a Rimini esperti e appassionati di innovazione digitale, alla quale sono attese circa 18mila persone, con la partecipazione di 400 speaker. La tre giorni riminese abbinerà alla formazione anche numerosi momenti di intrattenimento. Prevista anche la consegna dei Wmf awards, i premi del web marketing. QUI le info.





Sabato 23 giugno torna a Novafeltria la tradizionale festa de "La notte dei 100 catini " giunta alla sua 31° edizione e attesa da molti con curiosità per originalità delle scenografie e degli spettacoli messi in atto da amici della festa. Quest'anno la festa è dedicata al mito della Cerva dalle corna d'oro di cui la Dea Diana e' invidiosa. QUI tutte le info.





Una carovana di arte, magia e poesia scesa dalla valle al mare. Dopo il debutto a Pennabilli al festival Artisti in piazza, il Cirque Bidon è arivato a Rimini: fino al 1° luglio, uno dei più importanti ‘circhi visionari’ al mondo presenterà al pubblico il nuovo spettacolo Entrez dans la danse! una produzione ATER - Associazione Teatrale Emilia Romagna, con il Festival Tutti Matti per Colorno e Teatro Necessario.





L’evento “La Notte delle Streghe” segna con puntualità, dal 1988, l’inizio dell’estate nella Riviera Romagnola, e quest’anno, l’Amministrazione comunale, ne festeggia con orgoglio il Trentennale. Per questo è nato il progetto “Trentanni Streghe”, un anno intero di eventi, il 2018 dedicato a festeggiare e celebrare il principale evento marignanese. Il culmine di questa grande festa di “compleanno” per il principale evento marignanese è proprio “La Notte delle Streghe” stessa, in programma fino al 24 giugno.





Benessere e cultura in Alta Valmarecchia. Dal 22 al 24 giugno si svolgerà a Sant'Agata Feltria "Altri orizzonti" Festival del Benessere e della Cultura. Un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione sulle tematiche del benessere. Tutta la città sarà coinvolta con conferenze, seminari, spettacoli e spazi per trattamenti di benessere e salute. QUI tutte le info.





TEATRO





Al via giovedì 21 giugno la prima edizione di Scenario Festival che si svolgerà a Cattolica sino al 24 giugno con un ricco programma di spettacoli per ragazzi e famiglie, la Finale del Premio Scenario infanzia, il laboratorio teatrale per adolescenti curato da Babilonia Teatri, un progetto di Associazione Scenario, direzione artistica di Cristina Valenti, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, ATER Circuito Regionale Multidisciplinare, Comune di Cattolica. QUI tutte le info.





Sabato 23 giugno (dalle ore 20,15) al Castello Malatestiano di Coriano secondo appuntamento per tutta la famiglia con “Arancionè la notte al Castello dei Bambini”, la rassegna dedicata alla letteratura per ragazzi in collaborazione con il Premio Andersen. Bambini e adulti dopo aver mangiato nel PicNic a piedi nudi sull’erba con cestino a Km Zero e street food, giocato con i piccoli laboratori creativi e libreria mobile, ascolteranno le nuove fiabe vincitrici e finaliste del prestigioso premio, interpretate dalla Compagnia Fratelli di Taglia.





MUSICA





Si chiama Beat Village, la prima edizione di un evento unico nel suo genere che terrà compagnia riminesi e turisti per un’estate ricca di sound e di emozioni. Si parte venerdì 22 e sabato 23 giugno con un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, i Nomadi che festeggeranno i 55 anni di carriera con un doppio imperdibile concerto.





Dopo il doppio concerto dei Nomadi, domenica 24 giugno si apre ufficialmente la stagione di eventi al Beat Village, il villaggio con musica dal vivo e spettacoli, novità dell’estate 2018 a Rimini. Il primo appuntamento di domenica sarà con Remember Bandiera Gialla, una serata all’insegna del divertimento. Nella piazza della Nuova Darsena torna ad accendere l’estate con tanta musica da ballare, la discoteca top degli anni 80 e inizi anni 90.





CULTURA





Sabato 23 giugno (ore 18.30, ingresso libero) il parco di Villa Mussolini ospita un incontro con l’autore a cura della biblioteca comunale. Protagonista dell’appuntamento è lo scrittore Stefano Baldazzi che, presentato da Alessandro Formilli, racconterà al pubblico il suo ultimo lavoro. Dopo il buon riscontro ottenuto da Il destino del salmone pubblicato da WLM Edizioni nel 2016, arriva in libreria il nuovo romanzo di Stefano Baldazzi Una cartolina dalla Luna.





ENOGASTRONOMIA





A Maiolo, sabato 23 e domenica 24 giugno, torna la Festa del Pane, manifestazione che celebre uno dei prodotti tipici dell'Alta Valmarecchia, cotto negli antichi forni situati attorno al Comune riminese. Come di consueto saranno attivi stand gastronomici e saranno organizzati spettacoli danzanti e mercatino, in più animazione gratuiti per i bambini. QUI le info.





SPORT E BENESSERE





Al Misano World Circuit da venerdì 22 a domenica 24, il Blancpain GT Series Sprint Cup, campionato di cinque gare in programma anche a Zolder, Brands Hutch, Hungaroring e Nurburgring. In pista auto di grande potenza, vetture prestigiose per un evento inserito nel programma del 4° Festival dell’Industria e dei Valori di Impresa di Confindustria Romagna. In pista i bolidi delle grandi case tedesche, oltre a Mc Laren, Bentley, Jaguar, Porsche, Ferrari e Aston Martin. Ecco le gare previste: Blancpain GT Series Sprint Cup, GT 4 European Series, Blancpain GT 4 Sports Club, Super Trofeo Lamborghini.





23 centri termali della regione Emilia Romagna, dislocati in 18 località, dalla riviera alle colline, sull’Appennino o accanto alle città d’arte, saranno aperti fino a tarda notte. L’acqua termale diventa il fil rouge di socializzazione, energia, benessere e ospitalità. Dal tramonto fino a notte inoltrata, si potrà godere di trattamenti benessere a prezzi speciali, spettacoli e animazione all’interno dei centri termali e di eventi collaterali nelle località che li ospitano. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





Venerdì al Top Club Show Dinner: "La Suite", la nuova, meravigliosa terrazza davanti al mare, aperitivo, cena-spettacolo con Max Monti e Alex F., after dinner "Summer House Music" con Fabrizio Fratta & White Angel.





Il leggendario party fluo targato Club Haus 80's sbarca a Riccione, al Byblos, per una notte all'insegna del puro divertimento.

Un must assoluto che ha fatto tappa nei club più esclusivi del bel paese e attraversato i confini nazionali approdando nelle più importanti capitali europee come Londra e Parigi fino ad arrivare nella mecca del clubbing: Ibiza.





Tutti i weekend la spiaggia del Samsara Riccione ti aspetta con i Beach Party. Da metà pomeriggio fino a tarda sera si balla sulla sabbia con i migliori Deejay.





Sabato torna il grande appuntamento con il Wave Music Boat Party. In consolle i grandi ospiti della Riviera, ma anche i grandi nomi della scena elettronica internazionale. Il Wave Music Boat Party è un nuovo concetto di divertimento in perfetto stile Ibiza. Si parte dal porto di Rimini per raggiungere il largo di Cattolica e poi tornare indietro. Il traghetto del divertimento parte dalle 15:30.