Alla scoperta della Fya San Clemente, società satellite del Rimini Calcio

Sport

San Clemente

| 09:39 - 22 Giugno 2018

La Fya San Clemente, giovane societa' satellite della Rimini calcio, ha sede a Sant'Andrea in Casale dove ci sono impianti di prim'ordine (un campo da 8 e uno da 5) per iniziare a dare i primi calci ad un pallone. Francesco Fiorini e' l'allenatore che conduce la scuola calcio, ha vinto dieci campionati. Allenatore patentato da 38 anni con qualifica di istruttore calcio, allenatore di giovani calciatori e patentino di terza categoria e dal 1997 allenatore Uefa B. In sostanza Fiorini ha 4 patentini. Ha iniziato la sua carriera di calciatore nel 1962 ed ha collezionato oltre 500 presenze in varie squadre d'Italia fra cui anche il Rimini e il Sorrento. Come ammette lo stesso Fiorini "avrei potuto fare anche di piu' se avessi avuto meno espulsioni causa il mio carattere". Ha avuto molte esperienze anche da allenatore, varie squadre hanno visto Fiorini nelle proprie fila, specialmente squadre del riminese e del pesarese. Fiorini e il suo collaboratore Corrando Gaia la scorsa estate hanno visionato 50 ragazzini al campus estivo e 22 di essi hanno concluso la stagione 2017-2018. I bambini allenati da Fiorini e Gaia ancora non disputano un vero e proprio campionato figc , la loro missione e' preparare al gioco del calcio i giovanissimi in erba.

Da ottobre a maggio hanno svolto oltre 90 allenamenti. Francesco Fiorini spera di portare questi ragazzi a intraprendere la carriera di calciatore, intanto getta le basi insegnandogli come ci si muove in campo e come trattare il pallone. Corrado Gaia collabora con Francesco Fiorini, sono amici e Gaia e' stato anche amministratore comunale a San Clemente.

Con orgoglio Gaia afferma di avere voluto a tutti i costi quando era assessore allo sport, l'impianto attuale dove c'e' un campo da calcio regolare da undici, due strutture coperte dove si pratica pattinaggio, beach tennis ecc. e due campi da calcetto e calciotto in sintetico oltre a relativi spogliatoi. Il centro sportivo a Sant'Andrea in casale e' intitolato a Ernesto Coletta. Fiorini e Gaia si confrontano con il Rimini calcio affinche' la neo nata societa' possa avere maggiore sviluppo in futuro. L'entusiasmo da parte loro non manca di certo.

Giuseppe Del Bianco