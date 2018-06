Fya Riccione, il nuovo allenatore è Mirco Giorgi. Ha vinto la Promozione con il Cattolica

Sport

Riccione

| 09:36 - 22 Giugno 2018

Mirco Giorgi è il nuovo allenatore della Fya Riccione. Il tecnico 38 enne di Cesenatico dopo la vittoria del campionato di Promozione con il Cattolica ha trovato l'accordo con la società e il neo DS della Fya Riccione Omar Lepri. Per Lepri, dopo l'esperienza in panchina dello scorso anno, la scelta di misurarsi con questo nuovo ruolo partendo dall'individuazione di un tecnico giovane e motivato.

Dopo le esperienze con Sampierana e Cattolica per Giorgi arriva così la panchina della Fya Riccione e la sfida con il campionato di Eccellenza.

Per Giorgi si tratta, per certi versi, di un ritorno perché avendo da giocatore indossato la casacca biancazzurra del Riccione, ritornerà al Nicoletti, ma questa volta sulla panchina di una squadra giovane e di qualità. Per quanto concerne il capitolo calcio mercato nei prossimi giorni l'ufficializzazione delle conferme dei giocatori della scorsa stagione e poi per Lepri la definizione dei primi movimenti.