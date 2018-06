Dopo l'incidente cade in mare, esce a nuoto dall’auto che affonda e si salva

Cronaca

Cattolica

| 09:08 - 22 Giugno 2018

Finisce con l'auto a mollo nelle acque del porto. Brutta avventura per un pescatore 30enne che giovedì verso le 19.30 a Cattolica è caduto in mare con la sua macchina. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio. Secondo una prima ricostruzione l'uomo si trovava a bordo del suo mezzo quando è stato urtato da un'altra macchina che stava lasciando un'area parcheggio. L'auto del pescatore è così finita in acqua e, fortunatamente, grazie al finestrino abbassato in precedenza il 30enne è riuscito ad abbandonare l'abitacolo e a riemergere nuotando. Sul posto per i rilievi e i soccorsi i Vigili del Fuoco, sezione sommozzatori e la Capitaneria di Porto. Le operazioni di recupero del mezzo si sono concluse verso le 22.30-23.













