Pennabilli, furto di notte nel Comune e nella scuola materna: prima della fuga i ladri si bevono un crodino

| 22:34 - 21 Giugno 2018

Furto nella notte tra mercoledì e giovedì negli uffici del Comune di Pennabilli in piazza Montefeltro. I ladri per entrare hanno spaccato una porta laterale e sono entrate nelle stanze e hanno messo a soqquadro armadi e scrivanie rubando circa 200 euro in contanti. Prima di scappare hanno fatto una “siesta” scolandosi delle bottigliette di crodino che erano in uno degli uffici. I malviventi si sono poi spostati nella vicina scuola materna: hanno rovistato dappertutto senza trovare denaro rovinando però porte e suppellettili. Il furto è stato scoperto la mattina seguente dagli uscieri del Comune. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Foto di repertorio.