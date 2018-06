Rimini Calcio, dall'Atalanta arriverà un altro baby: il difensore centrale classe '98 Marchetti

Sport

Rimini

| 21:50 - 21 Giugno 2018

Il Rimini ha praticamente chiuso con l’Atalanta per la coppia Mora-Badjie, il primo è un esterno destro, il secondo un centrocampista. Nei prossimi giorni verranno definiti i dettagli – leggasi ingaggio - coi rispettivi procuratori Omar Frontini e Luigi Sorrentino ma non ci saranno problemi. O almeno non ci dovrebbero essere anche se Mora è richiesto da molti club di serie C. Tra le varie destinazioni sul tappeto per entrambi i giocatori quella di Rimini è stata giudicata la migliore, vuoi per il blasone vuoi perché il club biancorosso punta sui giovani e dunque entrambi a Rimini troveranno adeguato spazio. In casa Rimini c'è ottimismo.

Per Ferrani, il difensore centrale, c'è da limare una lieve differenza tra domanda e offerta. Nuovo appuntamento per il fine settimana. Se Mora e Ferrani diranno sì, il pacchetto difensivo sarà praticamente a posto. Verrà inserito un altro giovane dell'Atalanta, Stefano Marchetti (foto), classe '98, quest'anno una sola presenza alla Feralpi.

Manca da riempire la casella di esterno sinistro: sempre in lizza Di Nicola oltre al giovane Viti per il quale la prossima settimana ci sarà l'incontro col Frosinone che riguarderà anche l'attaccante Volpe, 1997.

Per il centrocampo, se Alimi – un altro atalantino - accetterà la proposta biancorossa, il reparto è quasi completo: anche qui sarà inserito un giovane a completare il reparto anche se si tiene – come detto ieri – monitorata la situazione del Cesena: in caso di fallimento potrebbe liberarsi dei giocatori giovani interessati anche in ottica prima squadra.

LE ALTRE Per la panchina della Sambenedettese, che vuole il portiere Nardi, c’è anche il nome di D’Angelo che sta frequentando il master di Coverciano. Il preparatore atletica Greco al fianco di D'Angelo ad Alessandria, Andria, Casertana, si è accasato all'Avellino dove il tecnico è l'ex Santarcangelo Marcolini con cui Greco ha collaborato proprio nella stagione in cui ha guidato il club gialloblu.

Stefano Ferri