Baseball, i Pirati di Rimini alla doppia sfida col Parma: venerdì in Emilia, sabato in Romagna

Sport

Rimini

| 20:02 - 21 Giugno 2018

I Pirati dopo aver conquistato il doppio successo esterno contro il Nettuno City (13v 3p) fanalino di coda, si prepara per il big match contro il Parma Clima. La formazione del manager Poma ha ottenuto un buon pareggio interno contro il Città di Nettuno confermando così il terzo posto in classifica (10v 6p). Lo staff tecnico ducale schiererà come partenti i due cubani Casanova (5v 1p Pgl 2.12) e Ulfrido Garcia (4v 2p Pgl 3.03) ben assistiti dai rilievi Lugo (9.0ip zero di Pgl), Pomponi, Pirvu (17.2ip Pgl 0.51) e i due ex Escalona e Rivera che garantiscono grande qualità e solidità. La difesa ducale ha commesso sinora 15 errori come quella dei Pirati può vantare un catcher di grande spessore ed esperienza come il cubano Morejon , poi i giovanissimi rookie Paolini e l’italo-greco Koutsoyanopulos (.365) stanno dando un ottimo contributo offensivo. Senza dimenticare i due ex Zileri (.306) e Desimoni (.300) e le tre certezze Sambucci (.288 più 3 homer), Poma (.235) e Mirabal (.357 più 15 Rbi) che completano una squadra di assoluto livello. In gara1 sarà squalificato Desimoni espulso per proteste lo scorso weekend.

Abbiamo ascoltato il manager neroarancio Ceccaroli alla vigilia del big match contro Parma.

Analizzando le due vittorie ottenuto sul diamante del Nettuno City la tua squadra ha prodotto ben 33 valide. Sei soddisfatto? Cosa ti è piaciuto particolarmente?

"Sì, è andato tutto bene nel complesso. Temevo per i miei lanciatori perché le scorie della Coppa si sarebbero fatte sentire e infatti abbiamo avuto qualche piccolo problemino. Dopo la Coppa il rientro è sempre difficile per tanti motivi, ma la mia squadra ha avuto un buon approccio offensivo. Il City non è una squadra di primo livello lo sapevamo ma ha dimostrato di avere un lineup temibile. Sono contento di queste due vittorie e del gioco espresso dai miei ragazzi".

Questo weekend la tua squadra affronterà il Parma Clima per una sfida dal sapore playoff? Saranno due partite complicate, come l’hai preparata?

"Il Parma è una squadra ambiziosa costruita per arrivare fino in fondo. L’innesto del rilievo Lugo ha sicuramente alzato la loro qualità sul monte di lancio senza dimenticare i due partenti Casanova e Garcia che stanno facendo molto bene. Il lineup è di grande spessore ha battitori capace di produrre tanti punti in qualsiasi momento. Saranno due partite tirate dove gli episodi risulteranno decisivi. Speriamo di sfruttare al massimo le occasioni che riusciremo a creare in attacco, ma anche in difesa non ci possiamo permettere errori mentali, perché il Parma ti punisce subito".

Avrai tutti a disposizione in questo weekend? Rotazione dei partenti confermata?

"Ruiz non ci sarà nemmeno questo fine settimana (ritorno previsto per il Lunedì 25), per cui i due partenti saranno Duran in gara1 e probabilmente Bassani in gara2. Per il resto a parte Cit in dubbio per una ferita al braccio tutti gli altri sono a completa disposizione".

Si inizia venerdì sera alle ore 21 (22 Giugno) allo Stadio Cavalli di Parma dove verrà disputata gara1. Il giorno seguente (sabato 23 playball ore 20.30) la serie si concluderà sul diamante dello Stadio dei Pirati. Gli arbitri designati per questo weekend saranno Fabrizi, Taurelli e Borselli.