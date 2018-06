Baseball, per la T&A due sfide di fuoco venerdì e sabato sul diamante del City Nettuno

Sport

21 Giugno 2018

Weekend importante per la T&A quello che si sta per aprire in territorio laziale. La squadra di Mario Chiarini è infatti attesa al doppio impegno col Città di Nettuno, squadra che condivide con San Marino il numero di sconfitte, sette, ma che è avanti a livello di vittorie, con la T&A che deve recuperare la gara con Padova. Quarta Nettuno e quinta San Marino, con Parma avanti di una lunghezza al terzo posto. C’è dunque tanto in ballo. E' la seconda giornata del girone di ritorno, si giocherà allo Steno Borghese venerdì 22 giugno, e sabato 23. Playball sempre alle 21.

Il Città di Nettuno batte 230 a livello di squadra ed è quinto nella graduatoria della massima serie (T&A a 214), mentre sul monte di lancio primeggia San Marino (2.36 ERA) e i laziali sono sempre quinti (3.21). In difesa meglio i Titani (973 a 968). Tra i battitori a superare quota 300 c’è Rodriguez (323), mentre dietro di lui viaggiano Mercuri (271), Andrea Sellaroli (264), Montiel (259) e Aguilera (233).

Sul monte di lancio occhio all’eccellente americano Richmond (3-1, 2.09, sempre partente) e a Marcos Frias (5-2, 2.79). Dietro di loro il più utilizzato, con 22 inning, è Castillo (1-2, 4.91), con gli altri rilievi che sono stati impiegati per meno di 10 riprese totali: Scotti (4.26), Simone (4.26), Ciarla (4.50), Florian (5.14).